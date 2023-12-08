Туск: Уряд Орбана відкрито перейшов на позиції Росії

Дональд Туск, який, як очікують, стане наступним прем’єр-міністром Польщі, заявив, що угорський уряд відкрито «перейшов на російські позиції».

Про це Туск сказав, спілкуючись зі ЗМІ у п’ятницю, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на TVN 24.

Туска запитали про його можливі переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«Ми маємо справу з урядом, який відверто перейшов на російські позиції… Давайте чесно. Його стосунки з Москвою і Путіним органічні, і я не думаю, що мої переконання можуть суттєво змінити його ставлення», – сказав він.

Туск зазначив, що він би «не переоцінював свій вплив на Віктора Орбана». «Ми сьогодні не близькі один одному політично», – сказав він.

Він заявив, що уряд Орбана блокує рішення, за якими Польща мала б отримати від ЄС 800 млн євро за зброю, передану Україні.

«Я озлоблений тим, що в останню хвилину – коли вони бігають за своїми грошима… вони не змогли врегулювати з Орбаном таке важливе для нас питання, як 800 мільйонів євро на зброю», – сказав він, посилаючись на уряд Матеуша Моравецького .

Глава «Громадянської платформи» запевнив, що буде твердим на Європейській раді, де обговорюватимуть важливі питання, пов’язані з Україною.

«Я переконаний, що відсьогодні більшість лідерів братимуть до уваги польську думку, коли йдеться про українські питання та коли йдеться про Угорщину та Орбана», — сказав він, додавши, що буде використовувати різні аргументи і методи, «щоб хоча б усунути негативні наслідки» ставлення Орбана.