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Ворог усе частіше застосовує «м’ясні» штурми: Авдіївська МВА » Троє народних депутатів склали мандат Верховна Рада достроково припинила повноваження трьох народних депутатів: Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова — нардеп Ярослав Железняк у Telegram «Дострокове припинення повноважень народного депутата України Єфімова М.В. (Група «Відновлення»). Мажоритарник, тобто його місце буде вільне до завершення війни. Дострокове припинення повноважень народного депутата України Шпенова Д.Ю. (Позафракційний). Мажоритарник, теж саме. Дострокове припинення повноважень народного депутата України Данілова В.Б. (Фракція «Батьківщина»). Замість нього зайде інший по списку. ЗА — Єфімова ( 283), Данілова (291) та Шпенова (289).