The Times відвідав секретну базу українських морських безпілотників Журналіст The Times відвідав секретний об'єкт Головного управління розвідки — базу українського флоту морських безпілотників: склад наповнений вибухівкою, якої вистачить для знищення усього Чорноморського флоту РФ Про це пише The Times. ГУР розповіло The Times про кілька типів безпілотників. Йдеться про безпілотні надводні судна Magura V5. Вони оснащені двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим приймачем і двигуном потужністю 300 к.с., який рухає судно крізь хвилі зі швидкістю 45 морських миль на годину. У носовій частині каяка розміщена 250-кілограмова боєголовка. Ще один вид дронів нового покоління оснащений важчими боєголовками, які можуть виставляти міни на шляху ворожих суден, а потім повертатися на базу неушкодженими. Вони повністю виготовляються в Україні. На задній панелі безпілотника розташований супутниковий приймач типу Starlink. Він передає зображення з двох камер. Безпілотник має двигун потужністю 300 к.с. розвиває швидкість до 45 миль на годину під час атаки, а крейсерська швидкість становить 25 миль на годину.