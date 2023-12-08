Росіяни зранку запустили по Україні 19 крилатих ракет, 14 з них було знищено

8 грудня 2023 року, близько шостої години ранку ворог завдав удару із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Про це повідомляють повітряні сили у Телеграм.

Усього було задіяно 7 літаків із району Саратовської області, які, попередньо, випустили 19 крилатих ракет повітряного базування.

“Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва. Станом на 09.00 знищено 14 із 19 крилатих ракет Х-101/Х-555 на Дніпропетровщині та Київщині”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ здійснила ракетний обстріл Павлоградського району у Дніпропетровській області у п’ятницю, 8 грудня. Внаслідок цієї атаки одна особа загинула, а ще четверо отримали поранення.