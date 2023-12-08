Росія тримає в полоні близько 500 медиків

Про це передає Укрінформ.

«Ще одним гострим питанням є утримання в полоні українського медичного персоналу. За наявними даними, там перебуває близько 500 медичних працівників», — сказав постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

За його словами, згідно з Женевськими конвенціями, медичний персонал має особливий статус: «Вони можуть бути затримані лише для надання медичної допомоги українським військовополоненим і мають бути звільнені, як тільки їхня допомога більше не потрібна».

Також посол зазначив, що до цього часу Росія не надала безперешкодного доступу МКЧХ до українських військовополонених.