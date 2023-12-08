Рада посилила незалежність САП і частково скасувала «правки Лозового»

Верховна Рада на засіданні 8 грудня в цілому прийняла закон, який виокремлює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в окремий орган прокуратури, однак в рамках цього законопроекту не скасувала повністю скандальні «правки Лозового» — народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк, картка законопроєкту 10060, Центр протидії корупції

За закон проголосувало 298 депутатів. Крім виокремлення САП в окремий орган, вдосконалюється процедура конкурсного відбору прокурорів, керівництва та передбачаються нові механізми дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту САП.

Водночас, як зазначає нардеп Железняк, в законопроекті «лише дуже частково» скасовані деякі норми щодо скандальних «правок Лозового».

Наразі фінальний текст закону відсутній.

Депутатка Геращенко повідомляє, що скасовуються поправки щодо терміну розслідування до вручення підозри. На період воєнного стану було встановлено термін 30 місяців для розслідування до вручення підозри, тепер ці обмеження скасовано і розслідування може тривати безтерміново.