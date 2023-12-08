Прогноз погоди на вихідні 9–10 грудня: вогко, місцями дощі та сніг

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде похмурою і вогкою. І хоч істотних опадів не передбачається, перебувати на вулиці буде не дуже приємно. З огляду на це краще заздалегідь раціонально спланувати відпочинок і домашні справи, щоб вихідні минули максимально плідно та комфортно.

Погода в суботу 9 грудня

У суботу по всій Україні очікується типова для грудня погода. Небо затягнуть хмари, але невеликий мокрий сніг пройде лише на сході країни, а також у Сумській, Полтавській і Запорізькій областях.

Удень тільки на півдні та південному сході країни очікується плюсова температура — до +2…+4 °С. У центральних областях термометри покажуть близько 0 °С. У західних регіонах , а також на Луганщині, денна температура становитиме близько -2…-4 °С, у північних областях буде трохи холодніше — -4…-6 °С.

Уночі на заході та півночі України очікуються помірні морози до -8…-10°С.

Погода в неділю 10 грудня

Погода в неділю буде практично такою самою, як і в суботу. На заході та в центрі країни синоптики прогнозують близько 0 °С. На півдні та південному сході повітря прогріється до +2…+4 °С, а у східних та північних областях стовпчики термометрів опустяться до -3…-5 °С.

Небо також буде похмурим, але обійдеться без істотних опадів. Лише в Сумській і Харківській областях пройде невеликий сніг, на Дніпропетровщині — з дощем. Метеоумови не вельми сприятливі, тому будьте дуже уважні на дорогах.

Погода у понеділок 11 грудня

Новий тиждень розпочнеться з опадів по всій Україні. На півдні пройдуть дощі (місцями сильні, до 6 мм), у решті регіонів — мокрий сніг. Водіям-початківцям краще скористатися громадським транспортом, а пішоходам — пам’ятати, що гальмівний шлях автомобілів на мокрій дорозі збільшується в рази.

У західних і центральних областях температура повітря вдень становитиме близько 0 °С, у Чернігівській, Сумській, Харківській і Дніпропетровській — до -3 °С. Найхолоднішою погода на початку тижня буде у східному регіоні (до -5…-7 °С), а найтеплішою — у південному (+3…+6 °С).

Народні прикмети та вірування

Вважалося, що погода 9 грудня «прогнозує» погоду до кінця року. Цього дня наші предки особливо чекали на іній на деревах — він вважався передвісником багатого врожаю.

Снігопад 10 грудня віщував дощове літо, а невеликий мороз — спокійну, не дуже холодну зиму без хуртовин. Якщо ж із самого ранку голосно щебетали птахи, готувалися до серйозних нічних морозів.