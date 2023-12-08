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Польський політик заявив, що ситуація з блокуванням українсько-польського кордону — це питання нацбезпеки

Туск каже: «У нас гаряча ситуація на польсько-українському кордоні. Там йде війна, це стратегічне місце для Польщі. Будемо шукати розв’язання цієї проблеми, ідучи назустріч польським перевізникам. Водночас ми не будемо толерувати будь-яких дій, які несуть загрозу національній безпеці Польщі — хто б не був їхнім ініціатором».

Уперше провідний польський політик заявив, що ситуація з блокуванням українсько-польського кордону — це питання національної безпеки.

У цьому суть проблеми та ключ до її вирішення. Я на цьому наголошую уже три тижні.

8 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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