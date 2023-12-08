Глава МЗС Словаччини заявив, що не уявляє Україну в ЄС

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар каже, що не може «уявити за нинішніх обставин» членство України в Євросоюзі, хоча Словаччина й підтримує нашу країну на шляху до ЄС — «Європейська правда» з посиланням на інтерв’ю словацького міністра виданню Štandard

«Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі і відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту».

Він вважає, що для України повинна бути перспектива членства в майбутньому, «але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова і Грузія, або Західних Балкан».

Бланар додав, що Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але «ви маєте відповідати повністю всім критеріям».