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БПЛА, гранатомети та боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

  • одна система розвідки LUNA NG
  • 10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами
  • 6 прикордонних патрульних автомобілів
  • 8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros
  • 30 гранатометів GMG
  • 250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм
  • 100 тисяч аптечок і медичні матеріали

«Фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу становить 5,4 млрд євро на 2023 рік та додаткові дозволи на взяття зобов’язань у наступні роки на суму 10,5 млрд євро. Ці кошти будуть використані в першу чергу на військову допомогу Україні», — йдеться на сайті уряду.

8 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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