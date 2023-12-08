БПЛА, гранатомети та боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.
До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:
- одна система розвідки LUNA NG
- 10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами
- 6 прикордонних патрульних автомобілів
- 8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros
- 30 гранатометів GMG
- 250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм
- 100 тисяч аптечок і медичні матеріали
«Фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу становить 5,4 млрд євро на 2023 рік та додаткові дозволи на взяття зобов’язань у наступні роки на суму 10,5 млрд євро. Ці кошти будуть використані в першу чергу на військову допомогу Україні», — йдеться на сайті уряду.
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