Безработный профессор убил трех преподавателей в Университете Невады Троє народних депутатів склали мандат » БПЛА, гранатомети та боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги У четвер, 7 грудня, уряд Німеччини оголосив про надання Україні чергової партії військової допомоги, яка включатиме дрони та боєприпаси Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини. До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли: одна система розвідки LUNA NG

10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами

6 прикордонних патрульних автомобілів

8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros

30 гранатометів GMG

250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм

100 тисяч аптечок і медичні матеріали «Фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу становить 5,4 млрд євро на 2023 рік та додаткові дозволи на взяття зобов’язань у наступні роки на суму 10,5 млрд євро. Ці кошти будуть використані в першу чергу на військову допомогу Україні», — йдеться на сайті уряду.