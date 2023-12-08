Безработный профессор убил трех преподавателей в Университете Невады

67-летний профессор, которому несколько колледжей и университетов отказали в работе, устроил стрельбу на кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе, убив трех преподавателей, сообщила полиция.

После того как мужчина получил смертельное ранение в перестрелке с полицией, выяснилось, что Энтони Полито имел при себе девять магазинов к 9-миллиметровому пистолету, который он легально приобрел в прошлом году.

У него также был список целей в университете, но никто из убитых в этом списке не фигурировал, сообщила полиция в четверг.

Полиция пока не установила мотивы, которые двигали стрелком.

В результате стрельбы также пострадал 38-летний приглашенный профессор, который был госпитализирован в опасном для жизни состоянии.

Ожидается, что университет будет закрыт в пятницу и, по предварительной информации, откроется на следующей неделе для проведения экзаменов.

Полито приехал в университет на машине примерно за 15 минут до начала стрельбы и вошел в один из корпусов, откуда потом раздались выстрелы.

Испуганные студенты и профессора закрылись в аудиториях и офисах, пока стрелок бродил по трем верхним этажам пятиэтажного здания университетской бизнес-школы.

Он был убит в перестрелке примерно через 10 минут после первых сообщений о стрельбе. Департамент полиции Лас-Вегаса сообщил, что это произошло, когда он выходил из здания и открыл огонь по сотрудникам университетской полиции.

Власти обыскали здание бизнес-школы и нашли тела трех погибших и одного раненого.

Окружной шериф Кевин Макмахил сообщил, что Полито пронес на кампус более 150 патронов. Макмахил предположил, что Полито, возможно, намеревался открыть огонь по зданию студенческого союза рядом с бизнес-школой, где студенты проводили свободное время, ели и играли в игры.

По словам Макмахила, у Полито был «список целей» из преподавателей Университета Невады в Лас-Вегасе и Университета Восточной Каролины (Северная Каролина), где он преподавал с 2001 по 2017 год.

«Никто из списка целей не стал жертвой», – уточнил Макмахил.

Изучив записи с камеры в его машине, полиция обнаружила, что перед тем как отправиться в университет, он остановился у почтового отделения, где отправил 22 письма университетским преподавателям по всей стране.

Некоторые содержали неизвестный белый порошок, который, впрочем, оказался безвредным, сообщила полиция, не раскрыв содержание писем.

Шериф сообщил, что следователи все еще устанавливают мотив, но отметил, что Полито подавал заявления в несколько колледжей и университетов в Неваде, но везде получал отказ.

Представители властей сообщили в четверг, что Полито, судя по всему, испытывал финансовые трудности. Когда они прибыли в его квартиру, чтобы провести обыск, они обнаружили требование о выселении, прикрепленное к входной двери, сообщил Макмахил.

Внизу детективы обнаружили стул со стрелкой, указывающий на документ, «похожий на завещание», сообщил Макмахил, не вдаваясь в детали.

Один из бывших студентов Полито в Университете Восточной Каролины, Пол Уиттингтон, сообщил, что профессор, судя по всему, был одержим анонимными отзывами, которые пишут студенты на преподавателей в конце каждого семестра.

По словам Уиттингтона, Полито заявлял студентам, что он помнит лица тех, кто оставлял плохие отзывы, и что он уверен, что знает, кто они и где сидят, указывая на места в аудитории.

«Он всегда говорил о негативных отзывах, – сказал Уиттингтон, который посещал курс Полито в 2014 году. – Их было не так уж и много, но в каждом семестре всегда найдется один студент, который напишет негативный отзыв. И он зацикливался на этом».