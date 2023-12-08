Росіяни зранку запустили по Україні 19 крилатих ракет, 14 з них було знищено The Times відвідав секретну базу українських морських безпілотників » Армія РФ завдала 3 ракетних та 57 авіаційних ударів по території України Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 21 ударний БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 17 ворожих дронів. Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Курилівка, Кислівка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Виїмка, Олександро-Шультине, Торецьк, Південне, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Копані Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.