Знеструмлено 408 населених пунктів, Україна залучить аварійну допомогу

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

На Донеччині за добу до електропостачання під’єднали 3 населені пункти (85 споживачів), знеструмлені через бойові дії. Через обстріли залишилися без напруги 17,7 тис.споживачів. Усього залишаються без електроенергії 114 населених пунктів.

У Дніпропетровській області з технічних причин знеструмлювалися майже 3 тисячі абонентів. На ранок усіх абонентів під’єднали.

У Запорізькій області без напруги вранці залишалося 63 населені пункти (близько 26 тис.споживачів) через бойові дії.

На Сумщині внаслідок обстрілів без світла залишаються 54 населені пункти – 2,3 тис.точок обліку.

На Харківщині через бойові дії знеструмлено 16,3 тисячі абонентів, заживлено 1,5 тисячі клієнтів. Енергетики проводять огляд мереж, пошкоджених унаслідок нових обстрілів у трьох громадах області.

У результаті бойових дій також пошкоджено газопровід-ввід середнього тиску. Понад 100 споживачів залишалися без газопостачання. Витік газу усунули, тож на ранок усі споживачі були з газом.

На Херсонщині залишаються без напруги 45 населених пунктів (понад 26 тисяч точок обліку). У Херсоні заживлено 302 абоненти, які були знеструмлені через бойові дії, відключено 3,6 тис.споживачів.

У Чернігівській області внаслідок бойових дій без напруги залишилися 19 населених пунктів (1,6 тис. точок обліку).