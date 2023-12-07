Зеленський зняв Веніславського з посади в.о. представника президента

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній Раді України», — йдеться в документі, датованому 7 грудня 2023 року.

Федір Веніславський народився 16 травня 1969 року в селищі Олика на Волині. На позачергових парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу», № 88 у списку.

Був представник президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Представником президента України у Верховній Раді України був із 12 вересня 2022 року.