«Укрзалізниця» готується масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з фурами

Польські митники наразі проводять огляд навантаженого 23 українськими фурами тестового контрейлерного поїзда, свою затримку пояснюють необхідністю узгодити габарити вантажів і наявність у фурах пального, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» (УЗ) Валерій Ткачов на зустрічі з агроекспортерами в четвер.

Він підтвердив інформацію в поширюваному в інтернеті вірусному відео, на якому залізницею рухаються навантажені на котрейлерні платформи українські фури. У такий спосіб українські експортери намагаються вирішити проблему з перетином українсько-польського кордону, що блокується протягом місяця польськими перевізниками.

«Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні «Ізов — Хрубешув» — ІФ-У). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами», — сказав Ткачов.

За його інформацією, наразі українська та польська сторони узгоджують технічні питання. У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

«Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку», — пообіцяв представник «УЗ» і повідомив, що оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу «Ліски».