Українці вірять у відбудову країни за 10 років

Три чверті українців вірять, що відбудова країни триватиме близько 10 років, але вважають корупцію найбільшим ризиком у відновленні.

Такі дані соціологічного дослідження презентувала Transparency International Ukraine.

Дослідження показало, що погляди населення щодо відновлення України стали більш прагматичними, ніж пів року тому.

У порівнянні з минулою хвилею дослідження значущо збільшилась частка українців, які вважають, що відбудова триватиме понад 10 років. У березні так вважали 63% населення, а в листопаді вже 73% очікують, що відбудова триватиме до 10 років або більше.

Такі ж прогнози українці дають і стосовно відновлення економіки: 70% вважають, що цей процес триватиме до 10 років та більше.

При цьому українці наполягають, що влада має консультуватися з громадськістю у питаннях відбудови, і це прагнення не змінилося за пів року — 93% весною та 92% восени.

Красномовно за себе говорить і той факт, що більшість (65%) тих, хто зазнав збитків та руйнувань (17% від усіх опитаних), не подавала заявку на компенсацію. З них кожен третій (37%) вважає, що у держави є нагальніші потреби.

«Під кінець 2023 року фокус українців все більше спрямовується на внутрішні проблеми. З них люди яскраво виокремлюють корупцію, як уособлення усіх найбільших викликів України», — зазначила заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine Анастасія Мазурок.

На її думку, дослідження показало, що українці стають все більш вимогливішими не тільки до результатів, а й до чітко прокомунікованих планів, які могли б нівелювати їхні тривоги. Вони вимагають від влади повноцінного долучення і чесного діалогу.

Основними проблемами країни українці так само вважають:

війну (у листопаді 96%, тоді як у березні так вважало 98%),

корупцію (у листопаді 88%, тоді як у березні — 77%),

руйнування інфраструктури та житла (у листопаді 82%, тоді як у березні — 87%).

Проте якщо війни та руйнувань наприкінці року стали боятися менше, то корупційні ризики навпаки стали турбувати українців більше на 11%.

Корупцію українці вважають найбільшим ризиком у відновленні одразу за двома параметрами: повернення корупційних схем (79%) та відсутність контролю і, як наслідок, розкрадання коштів (75%).

На третьому та четвертому місцях населення непокоять великий масштаб руйнувань (65%) та загроза повторення бойових дій (63%).

«Варто зазначити, що майже усі показники суттєво виросли за пів року», — зазначили в Transparency International Ukraine.