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У полоні РФ перебуває 28 тис. цивільних українців

Про це він розповів під час виступу на міжнародній конференції з прав людини «Свобода або страх», передає Lb.ua.

Омбудсман розповів про умови в яких перебувають полонені. Люди втрачають десятки кілограмів ваги, перебувають у критичному стані та довго проходять реабілітацію. Очевидці, які були у полоні та повернулися, розповідають, що росіяни годують полонених чимось схожим на фарбовану воду.

«Найбільша, офіційно зафіксована втрата ваги людини за 5 місяців російського полону – 77 кілограмів», – зазначає Лубінець.

Наразі Україна не має можливості з’ясувати, де знаходяться полонені українці та встановити їх точну кількість.

7 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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