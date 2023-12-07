У Міноборони оприлюднили подробиці зустрічі Умєрова й Остіна

Згодом в українському оборонному відомстві поділилися деталями зустрічі Остіна та Умєрова.

Там розповіли, що міністри обговорили стратегічні цілі та план операцій України на 2024 рік, розвиток спільного оборонного співробітництва та залучення інвестицій у ВПК.

«Мали відкритий, чесний діалог між українським та американським урядом та компаніями про локалізацію виробництва в Україні, актуальні потреби та спроможності наших країн, можливості для розвитку співробітництва, інвестиції та будівництво спільних підприємств», — зазначив Умєров.

Крім того, міністри оборони України та США обговорили активізацію будівництва фортифікаційних споруд та посилення української ППО, що особливо важливо у період зими.

Умєров наголосив на необхідності збільшення спроможностей виробництва озброєння та техніки в Україні та подякував колезі за лідерство в організації американсько-української конференції розвитку оборонних індустрій, на якій були присутні понад 350 виробників з обох країн.

Про зустріч міністрів оборони повідомляла пресслужба Пентагону.

Перед початком дискусій за закритими дверима Остін публічно підтвердив, що США підтримують Україну.

«Україна повернула більш ніж половину території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну надовго. Я впевнений, що наші союзники та партнери також», — зазначив очільник міноборони США.

За повідомленням Пентагону, сьогоднішня двостороння дискусія базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування.

Остін також оголосив про 52-ге вилучення зброї і обладнання з запасів США.

За його словами у пакет входять додаткові боєприпаси, артилерійське і танкове озброєння, боєприпаси для стрілецької зброї.