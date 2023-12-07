У Конгресі пропонують заборонити імпорт збагаченого російського урану в США

У Палату представників винесли законопроєкт, який має дозволити заборонити імпорт збагаченого російського урану в США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Законопроєкт про заборону імпорту російського урану має бути розглянутий наступного тижня в рамках прискореної процедури, для ухвалення якої потрібна більшість у дві третини голосів.

Підтримка заборони на імпорт палива для ядерних реакторів з Росії зростає як серед демократів, так і серед республіканців після вторгнення Росії в Україну

«Його прихильники прагнуть прив’язати цей захід до обов’язкового законодавства. Ухвалення Палатою представників окремого законопроєкту дасть можливість ухвалити той самий закон у Сенаті», — пише видання.

За даними Міністерства енергетики, Росія поставила майже чверть збагаченого урану, використовуваного для палива американського парку з більш ніж 90 комерційних реакторів, що зробило її постачальником номер один у США минулого року.

Законопроєкт, який забороняє імпорт російського урану через 90 днів після набуття ним чинності, але допускає тимчасове відтермінування до січня 2028 року, був схвалений комітетом Палати представників у травні.

Комісія Сенату схвалила аналогічний закон, який користується підтримкою як сенатора-демократа від Західної Вірджинії Джо Манчіна, так і республіканця від Вайомінга Джона Баррассо, які є провідними законодавцями в сенатському комітеті з енергетики та природних ресурсів.

Новий законопроект може обмежити доступ до відносно недорогих російських послуг зі збагачення і спричинить перебої на ринку ядерного палива, тим самим збільшуючи середню ціну палива для ядерних реакторів США і знижуючи їхню середню операційну рентабельність, йдеться в доповіді Бюджетного управління Конгресу США.