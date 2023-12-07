У Європарламенті пропонують відмовитися від принципу одностайності, щоб «не дозволити Орбану шантажувати ЄС

Віцеголова групи соціалістів і демократів у Європарламенті Педро Маркес пропонує відмовитися від принципу одностайності в ухваленні рішень, щоб «не дозволити Орбану шантажувати ЄС».

Слова Маркеса наводить видання The Guardian.

«Коли ви вступаєте до ЄС, це означає, що ви є демократичною країною. Думаю, ми не передбачали, що демократія може бути корумпована зсередини», – наголосив він.

Маркес застеріг від неспроможності ЄС домовитися про підтримку України та її руху до Євросоюзу.

«У момент, коли Конгрес США щойно відхилив пропозицію Джо Байдена продовжити підтримку України, ми не можемо поставити себе в ситуацію, коли українці бачать, що ми також не здатні продовжувати їм допомагати.

З моєї точки зору, також неприйнятно, щоб у когось склалося враження, що наприкінці наступного тижня Орбан домігся свого і отримав свої 30 мільярдів євро в обмін на те, щоб ЄС продовжив надавати допомогу Україні», – зазначив Маркес.

Він наголосив, що ЄС «не може обмінювати гроші на цінності».