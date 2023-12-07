Стало відомо яку зброю Україна попросила у США

Україна запросила у США нові види озброєння для відбиття російських атак, серед них є сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 «Hornet», безпілотники, гелікоптери Apache і Black Hawk — Reuters з посиланням на документи, з якими ознайомилися журналісти

Офіційні особи Міністерства оборони України представили «список озброєнь для забезпечення потреб Сил оборони України» під час закритого засідання конференції у Вашингтоні в середу за участі урядовців і керівників ОПК.

Список включає зброю, яку Україна вже має на складі, як-от танки Abrams і 155-міліметрову артилерію, а також деяку зброю, таку як F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS, про яку просила раніше.

Але в цьому списку є кілька сюрпризів, зокрема дороговартісні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing (BA.N) і C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin (LMT.N). У список потрапили ударні вертольоти Apache компанії Boeing, а також гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin.

Україна також потребує винищувачі F-18 «Hornet», три типи безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian і систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.