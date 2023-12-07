Зеленський зняв Веніславського з посади в.о. представника президента Армія РФ завдала 2 ракетних і 80 авіаційних ударів по території України » США оголосили про передачу технологій та спільне виробництво зброї з Україною США та Україна домовилися про спільне виробництво зброї. Зокрема, йдеться про гібридні системи ППО. Про це повідомляють Білий дім та Пентагон. Пентагон, Міністерство оборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості України підписали декларацію про наміри щодо спільного виробництва зброї та обміну технічними даними. Документ підписали у рамках американсько-української конференції оборонно-промислової бази у Вашингтоні. Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи. Учасники обговорили збільшення виробництва зброї для підтримки України. Як зазначили у США, співпраця буде зосереджена на системах протиповітряної оборони, виробництві критичних боєприпасів та ремонті військової техніки. Білий дім наголошує, що Пентагон та партнери надали Україні технології для початку виробництва гібридних систем ППО у рамках програми FrankenSAM. Проєкт спрямований на покращення застарілих систем протиповітряної оборони з використанням певних західних боєприпасів.