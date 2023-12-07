США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн

Про це повідомило міністерство оборони Сполучених Штатів Америки.

Новий пакет допомоги включає додаткові ракети для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, високошвидкісні антирадіолокаційні ракети, протитанкові ракети, обладнання для захисту критичної інфраструктури й інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

«Разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами Сполучені Штати надали Україні потенціал, необхідний для досягнення значних воєнних перемог і успішного повернення понад 50% її суверенної території, яку Росія захопила під час свого вторгнення. Наші пакети допомоги у сфері безпеки допомагають Україні захистити її цивільне населення, міста та інфраструктуру від жорстоких повітряних атак Росії. Керівництво США є ключовим у підтримці глобальної коаліції, яка дала змогу мужнім силам України успішно захистити свій суверенітет і незалежність і повернути понад половину території, захопленої російськими загарбниками. Вкрай важливо, щоб конгрес якнайшвидше вжив заходів і ухвалив додатковий запит президента щодо національної безпеки, щоб ми могли продовжувати нашу підтримку України», – йдеться в пресрелізі пентагону.

У міноборони США додали, що безпекова допомога Україні – це «розумна інвестиція в національну безпеку». І наголосили, що це допомагає запобігти більшій війні в регіоні та стримати потенційну агресію деінде.

У держдепартаменті США повідомили: якщо конгрес не схвалить запит президента Байдена на додаткове фінансування, цей пакет стане одним з останніх пакетів безпекової допомоги Україні.