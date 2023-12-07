Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 18 танків і 26 бронемашин

Про це 7 грудня повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 7 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 336 230 (+1120) осіб,
- танків ‒ 5618 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 10 482 (+26)
- артилерійських систем – 8045 (+21)
- РСЗВ – 919 (+0)
- засобів ППО ‒ 605 (+0)
- літаків – 324 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33)
- крилатих ракет ‒ 1571 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 561 (+29)
- спеціальної техніки ‒ 1156 (+3).
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