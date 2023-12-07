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Знеструмлено 408 населених пунктів, Україна залучить аварійну допомогу Играй на Рокс Казино » Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 18 танків і 26 бронемашин Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на семи напрямках. Натомість на фронті відбулося 91 боєзіткнення. ЗСУ знищили 1120 окупантів Про це 7 грудня повідомляє Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 7 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 336 230 (+1120) осіб,

танків ‒ 5618 (+18)

бойових броньованих машин ‒ 10 482 (+26)

артилерійських систем – 8045 (+21)

РСЗВ – 919 (+0)

засобів ППО ‒ 605 (+0)

літаків – 324 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33)

крилатих ракет ‒ 1571 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 561 (+29)

спеціальної техніки ‒ 1156 (+3).