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Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 18 танків і 26 бронемашин

Про це 7 грудня повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 7 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 336 230 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 5618 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 482 (+26)
  • артилерійських систем – 8045 (+21)
  • РСЗВ – 919 (+0)
  • засобів ППО ‒ 605 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33)
  • крилатих ракет ‒ 1571 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 561 (+29)
  • спеціальної техніки ‒ 1156 (+3).
7 декабря, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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