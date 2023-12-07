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Офіційно підтверджено депортацію росіянами з України 19 540 дітей

Про це Лубінець розповів під час міжнародної конференції з прав людини «Свобода або страх», передає Укрінформ.

«Наразі є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові й нові групи українських дітей з території нашої держави», — сказав Лубінець.

За словами омбудсмена, влада України, попри малу кількість інструментів, які б могли допомогти з поверненням викрадених дітей, має багато ініціатив щодо цього та постійно шукає нові.

7 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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