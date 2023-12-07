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Нетаньягу: Газа не перейде під контроль Палестинської адміністрації, доки я прем’єр

Палестинська адміністрація не візьме на себе владу в Газі, поки Беньямін Нетаньягу обіймає посаду прем’єр-міністра Ізраїля.


«Поки я прем’єр-міністр — цього не станеться. Той, хто виховує своїх дітей для терору, фінансує терор і підтримує сім’ї терористів, не зможе контролювати Газу після того, як ми знищимо ХАМАС», — заявив Нетаньягу, пише CNN.

Зазначається, що коментар прем’єр-міністра з’явився після того, як президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас висловив готовність взяти на себе владу в Газі й на Західному березі річки Йордан.

7 декабря, 2023 | Category: Израиль, Новости

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