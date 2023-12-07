Moody’s знизило кредитний рейтинг Китаю

Агентство Moody’s погіршило прогноз за кредитним рейтингом Китаю до «негативного» і побоюється реакції Пекіна на це рішення.

Про це пише Financial Times з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.

Прогноз кредитного рейтингу Китаю до «негативного» Moody’s знизило 5 грудня. Востаннє Moody’s знижувало кредитний рейтинг Китаю в 2017 році: тоді це було перше зниження з 1989 року.

Агентство пов’язало своє рішення з тим, що Китай нарощує обсяги запозичень як основний захід підтримки економіки, а також зі зростаючим спадом у сфері нерухомості.

Напередодні опублікування даних, 1 грудня, працівникам департаментів Moody’s у Китаї їхні керівники рекомендували не приходити в офіс протягом наступного тижня

«Ми боїмося державних перевірок», — сказало джерело FT.

Крім того, Moody’s також рекомендував аналітикам у Гонконзі тимчасово відмовитися від поїздок на материкову частину Китаю, каже співрозмовник газети.

Як пише FT, таке рішення рейтингового агентства зі США підкреслює стурбованість багатьох зарубіжних компаній, які ведуть бізнес у Китаї. Деякі з них постраждали від поліцейських рейдів, заборон на виїзд для співробітників і арештів на тлі напруженості між КНР і Сполученими Штатами та їхніми союзниками.