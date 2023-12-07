Кемерон: Необхідно зосередитися на Україні, інакше Путін «повернеться за добавкою»

Світовій спільноті необхідно зосередитися на війні Росії проти України, попри конфлікт на Близькому Сході, інакше диктатор Володимир Путін «повернеться за добавкою».

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в інтерв’ю Sky News.

За його словами, війна Росії проти України — це «боротьба нашого покоління», яка загрожує безпеці на всьому континенті.

«Ми знаємо, що якщо не зупинити Путіна тут, він повернеться за добавкою, а в кулуарах вороги Америки радітимуть», — наголосив Кемерон.

Водночас британський міністр також не погодився з тим, що США будуть розглядатися як «менш надійний» союзник, якщо Конгрес не проголосує за багатомільярдний безпековий пакет, який включає підтримку України.

На його думку, ці гроші «дуже потрібні» Києву, але це питання «ускладнюється політикою».