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Forbes оголосив топ-100 найвпливовіших жінок світу 7 грудня, 2023 четвер 13:47

Про це йдеться на сайті.

Друге місце посіла голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, на третьому опинилася віцепрезидентка США Камала Гарріс. Лідерка Італійського уряду Джорджія Мелоні займає четверте місце у списку, за нею йде американська попзірка Тейлор Свіфт.

Зазначається, що цей список визначався за чотирма основними показниками: гроші, ЗМІ, вплив і сфери впливу.

«Для політичних лідерів ми зважили валовий внутрішній продукт і населення; для керівників компаній вирішальними були доходи, оцінка та кількість працівників. Згадування в ЗМІ та соціальне охоплення були проаналізовані для всіх. Результат: 100 жінок, які формують політику, продукти та політичні бої, які визначають наш світ», — додали в журналі.

7 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, США

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