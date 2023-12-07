Кемерон: Необхідно зосередитися на Україні, інакше Путін «повернеться за добавкою» Moody’s знизило кредитний рейтинг Китаю » Forbes оголосив топ-100 найвпливовіших жінок світу 7 грудня, 2023 четвер 13:47 Журнал Forbes оприлюднив список найвпливовіших жінок світу 2023 року. Рейтинг очолила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн Про це йдеться на сайті. Друге місце посіла голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, на третьому опинилася віцепрезидентка США Камала Гарріс. Лідерка Італійського уряду Джорджія Мелоні займає четверте місце у списку, за нею йде американська попзірка Тейлор Свіфт. Зазначається, що цей список визначався за чотирма основними показниками: гроші, ЗМІ, вплив і сфери впливу. «Для політичних лідерів ми зважили валовий внутрішній продукт і населення; для керівників компаній вирішальними були доходи, оцінка та кількість працівників. Згадування в ЗМІ та соціальне охоплення були проаналізовані для всіх. Результат: 100 жінок, які формують політику, продукти та політичні бої, які визначають наш світ», — додали в журналі.