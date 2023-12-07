Доходи Росії від експорту нафти перевищили довоєнні показники

Дохід Росії від експорту нафти зараз більший, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну, що свідчить про неспроможність заходів щодо стримування агресора.

Як пише Bloomberg, у жовтні чисті доходи РФ від нафти досягли $11,3 млрд, або 31% від загального доходу російського бюджету за місяць. Це найвища цифра з травня 2022 року, яка перевищила показники будь-якого місяця за рік до вторгнення в Україну, передає Forbes.

Зазначається, що ліміт ціни на російську морську нафту в $60 за барель, що на $24 нижче середньоринкової ціни за останні 12 місяців, сприяв розвитку прибуткового бізнесу для десятків торговців і судноплавних компаній, які важко відстежити.

«Тіньовий флот і альтернативи західному морському страхуванню не є новими. Іран використовує їх роками. А коли їх почав використовувати такий великий виробник, як Росія, вони стали масовими», – сказав старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едді Фішман.

Зростаюча важливість тіньового флоту очевидна, через нього цього року перевезено близько 45% російської нафти, йдеться у матеріалі.

Внутрішні та тіньові власники флоту спільно перевезли понад 70% російської нафти за перші дев’ять місяців 2023 року, що дозволило Москві зберегти контроль над своїм експортом і поступово підвищувати ціни.

За даними індійської митниці, цьогоріч російська нафта коштувала в середньому $72 за барель до моменту, коли вона потрапила до Індії. Аналітики KSE підрахували, що це на $12 вище, ніж ціни, заявлені на експортній точці в Росії.

Дані Argus Media, які використовуються для інформування про політику G7, демонструють подібний розрив з березня. Враховуючи, що цього року Росія експортувала близько 3,5 млн барелів нафти на день, це означає, що близько $11 млрд йде на те, що можна назвати розподілом поставок. Майже всі вони проходять через анонімних торговців або невідомі транспортні компанії, йдеться у матеріалі.