Блінкен: безкарність Путіна відкриє скриньку Пандори агресії в усьому світі

Припинення підтримки України дозволить російському диктатору Володимиру Путіну й надалі діяти безкарно. Це відкриє скриньку Пандори з агресією по всьому світу.

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен під час на заходу «Коаліція глобального лідерства США», якого цитує пресслужба Держдепу.

«Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори з агресією по всьому світу», — заявив Блінкен.

За словами державного секретаря США, інші потенційні агресори аналізуватимуть реакцію світу на дії Путіна й винесуть з цього урок.