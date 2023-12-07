США оголосили про передачу технологій та спільне виробництво зброї з Україною Знеструмлено 408 населених пунктів, Україна залучить аварійну допомогу » Армія РФ завдала 2 ракетних і 80 авіаційних ударів по території України Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59. Також з початку поточної доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних БПЛА. Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львове Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.