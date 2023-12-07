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Армія РФ завдала 2 ракетних і 80 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59. Також з початку поточної доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 160 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

7 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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