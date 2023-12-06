«Україна не здається завдяки вам»: Залужний і командувачі привітали із Днем ЗСУ

Військове командування привітало українських воїнів із Днем Збройних сил України, відзначаючи мужність і незламність армії, яка 10-тий рік протистоїть потужному агресору.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони Рустем Умєров та військові командувачі на сторінках у соцмережах

Пряма мова Залужного: «Дорогі бойові побратими і посестри! Сьогодні, у день Збройних сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу.

Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога.

Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку.

Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь — як би важко нам не було, але точно не буде соромно!».

Пряма мова Умєрова: «На ваших плечах тримається кожен наш окоп, кожна наша еспешка, кожна наша посадка. Ваш штурмовий клич «Це наша посадка!» вже кричать діти, коли грають в дворах.

Для мене честь бути з вами пліч-о-пліч у ці визначальні для України дні! Команда Міністерства оборони України працює 24 на 7 для здобуття нашої Перемоги».

Пряма мова голови ДПСУ Сергія Дейнека: «Прикордонники з Вами пліч-о-пліч – в боях на лінії фронту та на інших важливих напрямках, де укріплюється безпека нашої країни. Спільно ми виборюємо Перемогу, знищуючи ворога, який війною прийшов на нашу землю. Разом ми загартовані боями та формуємо Сили оборони нашої держави.

Підтримка один одного залишається запорукою нашої сили.

…ЗСУ продовжують свій непростий шлях розвитку в боях пишучи новітню історію українського війська. Хай набутий українськими воїнами бойовий досвід – невпинно звільняє українську територію і населені пункти від загарбників та наближає мир».

Пряма мова командувача ССО Сергія Лупанчука: «Десятий рік поспіль Збройні сили України показують світові, що є надпотужною силою, та знищують мерзенне зло на своїй землі.

Кожен наш крок на полі бою – це боротьба за життя нації та країни. Як би складно нам не було, але ми долаємо цей шлях, допоки не дістанемося найголовнішої цілі – перемоги України!»

Пряма мова командувача ВМС Олексія Неїжпапи: Вашу пожертву важко переоцінити, і лише згодом, з роками історики зможуть наблизитися до усвідомлення того героїзму, який ви всі проявляєте і який став нашим повсякденням. Про вас будуть пам’ятати. Про всіх. Про живих і загиблих. І в першу чергу завдяки вам Україна матиме шанс на збереження своєї національної ідентичності!