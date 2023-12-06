Понад 40% українських підлітків не мають базового рівня знань з математики та читання

З 2018 року в українських 15-річних підлітків значно погіршилися навички читання та знання з природничо-наукових дисциплін. 42% учнів не досягли навіть базового рівня грамотності з математики.

Про це йдеться у дослідженні якості освіти PISA, яке проводили з 3 по 26 жовтня 2022 року.

Обізнаність учнів поділили на шість рівнів, де 1 – найнижчий, а 6 – найвищий.

Рівень досягнень українських підлітків у навчанні. Фото: PISA

Згідно з результатами, лише 58% українських учнів досяглиматематичної грамотності, 59% – базового рівня читацької грамотності та 66% – базового рівня природничо-наукової грамотності.

32% підлітків досягли рівня 3 або вищого з математики, 29% – у читанні, 36% у природничо-наукових дисциплінах.

Лише 13% учнів в Україні мають рівень 4 з математики, 8% – із читання і 12% – з природничо-наукових дисциплін.

Найуспішніших учнів, які досягнули 5 та 6 рівнів, виявилося небагато: 3% з математики та по 2% – з читання й природничо-наукових дисциплін.

З 1000 можливих, середній бал 15-річних українських учнів становить:

з математики – 441;

із читання – 428;

з природничо-наукових дисциплін – 450.

Крім того, українські вчителі частіше за педагогів з інших країн повідомляли про негативний вплив на навчання вчинків учнів.

Зокрема, 8,7% учнів хоча б один раз пропускали навчання протягом більш ніж трьох місяців поспіль. Частіше це траплялося саме в 5-9 класах.

Також керівники навчальних закладів навчальних закладів кажуть, що найбільш негативно на освітній процес впливає неуважність учнів та вживання алкоголю або наркотиків, до якого вони вдаються.

Серед проаналізованих країн Україна випередила тільки Грузію, Молдову та Болгарію.

Учасниками дослідження стали 3876 учнів віком 15 років зі 164 закладів освіти 18 регіонів України: Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Вінницької, Чернігівської, Київської, Сумської, Житомирської, Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської областей, а також міста Києва.