На Куп’янському напрямку окупанти не припиняють штурми попри великі втрати

Про це в етері Радіо Свобода розповіла речниця 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Надія Замрига, передає «Еспресо.Захід«.

«Знаємо точно, що серед військовослужбовців ворога, є люди, які підписали контракт буквально в кінці жовтня 2023 року. Самі розумієте, про що це говорить, – про те, що люди, які буквально два-три тижні тому взяли до рук зброю, вже на передовій. Відповідно, їхня підготовка також, скажімо, сумнівна. Хоча, серед тих, хто йде на штурми, є доволі професійні військовослужбовці», – зазначила Замрига.

За її словами, ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною. Російські військові не припиняють штурми, попри значні втрати.

«Ворог іде. Іде. І дуже багаточисельно іде. Не шкодує особового складу. Скажімо, якщо за одну атаку, в яку вони пробують йти, залучають в одному місці до 20 військовослужбовців, і під час відбиття цього штурму практично 90% особового складу залишається на полі бою, але це не зупиняє їх», – наголосила речниця Князівської бригади.