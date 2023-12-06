Мін’юст США звинуватив чотирьох військових РФ у катуванні американця в Україні

Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення чотирьом російським солдатам за воєнні злочини проти американця, який жив в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, що стало першим подібним випадком — «Європейська правда» з посиланням на брифінг генерального прокурора США Мерріка Гарленда

Згідно із судовими документами, оприлюдненими у федеральному суді штату Вірджинія, четверо російських солдатів викрали американця з будинку в українському селі Милове Херсонської області, били й катували його протягом 10 днів у квітні 2022 року.

Серед іншого, американця роздягали догола, йому зв’язали за спиною руки й били кулаками, ногами та прикладами автоматів, а також фотографували чоловіка й погрожували йому зґвалтуванням. Гарленд також розповів, як обвинувачені не раз погрожували громадянину США розправою і стріляли біля його голови.

Під час незаконного утримання американця катували четверо обвинувачених та інші неназвані співвідповідачі. За словами Гарленда, обвинувачені – офіцери Сурен Мкртчан і Дмитрій Буднік, а також двоє військових на ім’я Валерій і Назарій (їхні прізвища не уточнюються).

Ця справа – перший випадок, коли уряд США застосував закон, спрямований на переслідування тих, хто скоює воєнні злочини проти американських громадян за кордоном. «Це також важливий крок у притягненні Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини», – додав американський генпрокурор.