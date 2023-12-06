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Масове отруєння студентів у Полтаві: до лікарні потрапили 27 людей

У Полтаві зафіксовано масове отруєння студентів: протягом ночі шпиталізували 27 людей —  голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram

За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 студентів Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

«Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню».

6 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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