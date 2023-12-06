Естонія прискорює будівництво загороджень на кордоні з РФ Сили оборони відбили атаки ворога на 7 напрямках » Масове отруєння студентів у Полтаві: до лікарні потрапили 27 людей У Полтаві зафіксовано масове отруєння студентів: протягом ночі шпиталізували 27 людей — голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 студентів Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого, які, ймовірно, харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. «Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню».