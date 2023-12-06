Маркарова пояснила, чому Зеленський скасував виступ перед Сенатом США

Президент Володимир Зеленський скасував виступ перед Сенатом США, оскільки там на закритих брифінгах обговорювалися внутрішні питання. Натомість члени української делегації провели «надзвичайну кількість» брифінгів у Вашингтоні.
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Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Нічого катастрофічного насправді не сталося. Ви знаєте, Президент виступав перед Конгресом, проводить ряд брифінгів… Сьогодні (5 грудня. – ред.) було заплановано цілий ряд внутрішніх закритих брифінгів, на яких виступали Остін (міністр оборони США. – ред.) та інші представники адміністрації. Їх було дуже багато насправді. Дійсно була ідея в одному з кількох цих брифінгів, якщо було б можливо, долучитися. … Саме тому, що на них обговорювалися не лише питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали участі», – сказала Маркарова.
Посол додала, що українська делегація, до якої входять спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провели «надзвичайну кількість» брифінгів і у середу продовжать роботу в Конгресі.
Маркарова також поінформувала, що члени делегації зустрічалася зі спікером Палати представників США Майком Джонсом, зустріч була «дуже теплою та продуктивною».
Як повідомлялося, у вівторок увечері ЗМІ з посиланням на лідера демократів у Сенаті Чака Шумера повідомили, що Зеленський скасував запланований виступ перед сенаторами «через питання, яке фактично виникло в останню хвилину».
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