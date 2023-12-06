Людиною 2023 року за версією Time стала співачка Тейлор Свіфт

Про це йдеться на сайті журналу.

«Досягнення Свіфт як артистки — культурні, експертні та комерційні — настільки численні, що перераховувати їх здається майже безглуздим. Як попзірка, вона опинилась у рідкісній компанії поряд з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як авторку пісень, її порівнюють з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчеллом. Як бізнесвумен, вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів», — пише Time.

Видання називає виконавицю «головною героїнею світу», адже вона привертає до себе увагу та знає, як цим користуватися.

Довідково. «Людина року» — конкурс визначних особистостей, груп, ідей або об’єктів, які щорічно, починаючи з 1927 року, публікує на своїй обкладинці американський журнал «Тайм». Того, хто отримає це звання визначає редакційне керівництво журналу відповідно до позитивного, а часом і негативного впливу на новини та на життя людства окремої особистості протягом року.