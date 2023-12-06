Естонія прискорює будівництво загороджень на кордоні з РФ

Про це повідомляє РАР з посиланням на заяву керівника відділу міграційної політики Департаменту поліції та прикордонної поліції Естонії Янек Магі.

Водночас зазначається, що за умови достатнього фінансування всі укріплення на кордоні з Росією можуть бути завершені до 2027 року.

Як каже Магі, паралельно з будівництвом 15 станцій моніторингу над річкою Нарва встановлюють системи спостереження. Для обладнання прикордонних укріплень потрібно ще 55 млн євро.

«Кордон на 100% перебуватиме під технічним наглядом. Ми зможемо бачити об’єкти, які низько летять, зокрема безпілотники», — наголосив керівник відділу міграційної політики Естонії.

Він додав, що будівництво паркану і модернізації інфраструктури прискорили через загрозу, яка також надходить від режиму білоруського президента Олександра Лукашенка, котрий уже використовував мігрантів для тиску на своїх сусідів.