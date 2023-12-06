Блокада кордону: Мінагрополітики припускає здорожчання різдвяного продуктового кошика

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону, передає «Еспресо.Захід«.

«Якщо партнери все-таки виконають обіцянки, бо останніми днями триває активна дискусія, наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється, тоді він буде меншим», — пояснив заступник міністра.

При цьому, за його словами, якщо страйк триватиме весь грудень, то різдвяний продуктовий кошик «буде дещо дорожчим».

«Овочі борщового набору, на щастя, фактично повністю забезпечує внутрішнє виробництво. Жодних цінових коливань на них немає», — наголосив Висоцький.

Він також звернув увагу на те, що низка продуктів на сьогодні дешевша, ніж у цей самий період минулого року, зокрема цибуля й морква – на 60%, яйця – на 16%, олія – на 18%, гречка – на 60%. Відповідно, за базовими продуктами, які забезпечує вітчизняне виробництво, у поточному сезоні немає продуктової інфляції.

Щодо імпортних товарів, посадовець зазначив: «Якогось дефіциту фізичного не передбачається, бо нехай і з затримкою, але ця продукція доїжджає. Але якщо машина їде плюс тиждень або плюс тисячу кілометрів або дві, логічно, що логістика дорожчає»

Крім того, він нагадав, що Україна імпортує банани, цитрусові, більшість морепродуктів, рибу. Відповідно через страйк на українсько-польському кордоні імпорт цих продуктів частково знизився. Наслідки блокади пунктів пропуску також можуть позначитися, на думку держчиновника, на вартості кормів для тварин, які Україна також імпортує. «Ця група дійсно може в гривневому еквіваленті частково подорожчати», — додав Висоцький.

«Усе це не має стосунку до базових продуктів: яйця, молоко, овочі, крупи — усього цього достатньо для забезпечення внутрішнього споживання», — підсумував Висоцький.