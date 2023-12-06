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Байден: відмова у підтримці України — це просто божевілля У конгресі США поставили ультиматум Байдену щодо допомоги Україні » 1270 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Запорізькому, Шахтарському та Мар’їнському напрямках та знищили 1270 окупантів Про це 6 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 6 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 335 110 (+1270) осіб,

танків ‒ 5600 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 10 456 (+40)

артилерійських систем – 8024 (+37)

РСЗВ – 919 (+6)

засобів ППО ‒ 605 (+0)

літаків – 324 (+1)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51)

крилатих ракет ‒ 1570 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 532 (+49)

спеціальної техніки ‒ 1153 (+5)