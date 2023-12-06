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1270 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 6 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 6 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 335 110 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 5600 (+13)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 456 (+40)
  • артилерійських систем – 8024 (+37)
  • РСЗВ – 919 (+6)
  • засобів ППО ‒ 605 (+0)
  • літаків – 324 (+1)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51)
  • крилатих ракет ‒ 1570 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 532 (+49)
  • спеціальної техніки ‒ 1153 (+5)
6 декабря, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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