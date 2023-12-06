1270 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 6 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 6 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 335 110 (+1270) осіб,
- танків ‒ 5600 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 10 456 (+40)
- артилерійських систем – 8024 (+37)
- РСЗВ – 919 (+6)
- засобів ППО ‒ 605 (+0)
- літаків – 324 (+1)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51)
- крилатих ракет ‒ 1570 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 532 (+49)
- спеціальної техніки ‒ 1153 (+5)
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