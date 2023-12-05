Посли трьох країн висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону » СБУ та ГУР атакували російську нафтобазу у Феодосії Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони сьогодні, 5 грудня, атакували нафтобазу в окупованій Феодосії. Про це повідомляє NEWSUA ONE з посиланням на джерела. Зазначається, що під удар Сил оборони України потрапив «Морський нафтовий термінал» у Феодосії. Це важливий інфраструктурний об’єкт, який забезпечує паливом російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники. Джерела повідомляють, що дрони влучили по цілі, наслідки для росіян доволі суттєві. На території термінала розташовано близько 30 резервуарів палива.