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РФ планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО за допомогою демонстрацій із заворушеннями

Про це повідомляє Yle.

Згідно зі звітом, російська спецслужба планувала організувати кампанії переслідувань під виглядом демонстрацій до вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

Журналісти отримали документи з планом, підготовленим російською розвідкою, в якому йдеться, що демонстрації з заворушеннями, які наступили за спаленням Корану у Швеції, посилили страх перед ісламом у країнах ЄС. Документ закликає до подальшого нагнітання цієї напруги.

Метою також було посилити напругу між Туреччиною і європейськими країнами та НАТО.

У фінській поліції підтверджують, що знали про плани російської спецслужби підбурювати демонстрації, проте наразі немає ознак того, що Росія реалізувала свої плани у Фінляндії.

У матеріалі російської спецслужби перераховуються методи, корисні для організації кампаній переслідування, зокрема демонстрації, які висміюють президента Туреччини Реджепа Ердогана, були заплановані у великих містах Європи. Також написання якомога більшої кількості графіті на стінах проти ісламу та Ердогана у відомих місцях.

План передбачав якнайширше розповсюдження кадрів демонстрацій у соціальних мережах. Очікувалося, що ЗМІ широко повідомлять про події.

Крім документа про плани, журналісти отримали звіт про виконану операцію. У ньому задокументовано російську кампанію переслідувань, яка пройшла в центрі Парижа у березні 2023 року. Тоді в місті було організовано демонстрації проти ісламу та Туреччини.

5 декабря, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия

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