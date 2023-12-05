Армія РФ атакувала Херсон: є загиблі й поранені серед цивільних Хакери, пов’язані з Росією та Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії — The Guardian » Понад тисячу окупантів, 7 танків, 26 артсистем: що втратила армія РФ за добу Протягом минулої доби російські війська намагалися штурмувати на 6 напрямках фронту. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Мар’їнському та Авдіївському напрямках і знищили 1030 окупантів Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 333 840 (+1030) осіб,

танків ‒ 5587 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 10 416 (+15)

артилерійських систем – 7987 (+26)

РСЗВ – 913 (+0)

засобів ППО ‒ 605 (+3)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6032 (+15)

крилатих ракет ‒ 1570 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 483 (+32)

спеціальної техніки ‒ 1148 (+7)