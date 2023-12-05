 
«  
  »

Понад тисячу окупантів, 7 танків, 26 артсистем: що втратила армія РФ за добу

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 333 840 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 5587 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 416 (+15)
  • артилерійських систем – 7987 (+26)
  • РСЗВ – 913 (+0)
  • засобів ППО ‒ 605 (+3)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6032 (+15)
  • крилатих ракет ‒ 1570 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 483 (+32)
  • спеціальної техніки ‒ 1148 (+7)
5 декабря, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  