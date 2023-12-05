Понад тисячу окупантів, 7 танків, 26 артсистем: що втратила армія РФ за добу

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 333 840 (+1030) осіб,
- танків ‒ 5587 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 10 416 (+15)
- артилерійських систем – 7987 (+26)
- РСЗВ – 913 (+0)
- засобів ППО ‒ 605 (+3)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6032 (+15)
- крилатих ракет ‒ 1570 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 483 (+32)
- спеціальної техніки ‒ 1148 (+7)
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