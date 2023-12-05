Орбан знову звернувся до Мішеля з проханням не розпочинати перемовини про вступ України до ЄС

Про це пише Politico.

У листі Орбан закликає Мішеля зняти рішення про старт переговорного процесу щодо вступу України до ЄС з порядку денного грудневого саміту. Політик вказує на те, що рішення про можливість старту перемовин не є об’єктивним.

Посли ЄС збираються сьогодні, щоб обговорити проєкт висновків для саміту, який усе ще містить ключову фразу: «Європейська Рада вирішує відкрити переговори про вступ з Україною та Молдовою». Представник ЄС у Брюсселі, який брав участь у переговорах, розповів Politico, що висновки залишилися незмінними, оскільки «26 із 27 країн все ще хочуть розпочати переговори про вступ».

Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна на саміт ЄС – Китай і повернеться після першого дня зустрічей у четвер, аби продовжити свої дискусії з лідерами про подальше вирішення ситуації.

Під час спілкування з виданням один євродипломат назвав погрозу Орбана політичною театральністю і заперечив, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам.

«Ще один день, ще один лист із Будапешта. То що нового?» − сказав він.

Позитивною стороною є також те, що в листі Орбана немає двох моментів, які він підняв у своєму попередньому листі до Мішеля.

«Якщо порівняти ці два листи, то можна помітити, що він більше не згадує протидію гарантіям безпеки для України та санкціям Росії», − зазначив інший посадовець.