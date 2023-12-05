Очільник МЗС Британії оголосив про посилення візових правил задля скорочення міграції

Про це повідомляє BBC.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі оголосив про план з п’яти пунктів для стримування імміграції, яка, за його словами, була «занадто високою».

У своєму зверненні до членів парламенту міністр внутрішніх справ заявив, що міграція до Великої Британії «повинна зменшитися» і що протягом багатьох років існували «зловживання» з візами для лікування та догляду за хворими.

«Імміграційна політика повинна бути справедливою, законною і стабільною», — наголосив Клеверлі.

Міграційний план з’явився після того, як минулого місяця офіційні дані показали, що чиста міграція злетіла до рекордних 745 000 у 2022 році.

Імміграція стає ключовим питанням напередодні наступних загальних виборів, які очікуються у 2024 році.

Оскільки лейбористи лідирують в опитуваннях громадської думки, пан Сунак пообіцяв «зробити все необхідне», щоб зменшити чисту міграцію.

На додаток до нових вимог до заробітної плати, уряд заявив, що запровадить наступні заходи:

Заборонити працівникам сфери охорони здоров’я та догляду привозити до Великої Британії членів сім’ї, які перебувають на утриманні.

Покласти край можливості компаній платити працівникам на 20% менше, ніж поточна ставка за роботу в дефіцитних професіях.

Збільшити щорічний внесок, який іноземні працівники сплачують за користування Національною службою охорони здоров’я з 624 фунтів стерлінгів до 1,035 фунта стерлінгів.

Підвищити мінімальний дохід для сімейних віз до 38 700 фунтів стерлінгів з 18 600 фунтів стерлінгів з наступної весни.

Попросити урядового радника з питань міграції переглянути порядок видачі віз для випускників, щоб «запобігти зловживанням».

Міністр внутрішніх справ повідомив членам парламенту, що зміни набудуть чинності навесні наступного року.

«Загалом, цей пакет, а також наше скорочення кількості студентів-утриманців означатиме, що в наступні роки до Великої Британії приїде приблизно на 300 000 менше людей, ніж приїхало минулого року», — заявив Клеверлі членам парламенту.

Цифра 300 000 є приблизною та базується на внутрішніх розрахунках Міністерства внутрішніх справ.