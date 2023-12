Понад тисячу окупантів, 7 танків, 26 артсистем: що втратила армія РФ за добу ЄС обговорить із Китаєм використання Пекіном впливу на Москву з метою припинення війни проти України » Хакери, пов’язані з Росією та Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії — The Guardian Кібергрупи, тісно пов’язані з Росією та Китаєм, здійснили напад на найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії «Селлафілд», повідомляє видання The Guardian. Розслідування The Guardian показало, що злам та його потенційні наслідки постійно приховувалися старшим персоналом сховища ядерних відходів та знятого з експлуатації обладнання. The Guardian виявив, що влада не знає точно, коли ІТ-системи об’єкта були зламані вперше. Але джерела стверджують, що вперше злам виявили ще в 2015 році, коли експерти зрозуміли, що в комп’ютерні мережі «Селлафілд» було вбудовано програмне забезпечення, яке може використовуватися для шпигунства або атаки на систему. Наразі невідомо, чи вдалося знищити шкідливе програмне забезпечення. Це може означати, що витік міг статися на деяких з найбільш чутливих видів діяльності «Селлафілда», як-от переміщення радіоактивних відходів чи моніторинг витоків небезпечних матеріалів. Джерела припускають, що, ймовірно, іноземні хакери отримали доступ до конфіденційних матеріалів найвищого рівня. Джерела повідомили, що повний масштаб будь-якої втрати даних і будь-яких поточних ризиків для систем буде важко оцінити через те, що «Селлафілд» протягом кількох років не повідомляв про це ядерних регуляторів. Викриття стало результатом річного розслідування The Guardian Nuclear Leaks. Ядерний об’єкт «Селлафілд» розташований на 6 квадратних кілометрах на узбережжі Камбрії та є одним із найнебезпечніших у світі. На об’єкті «Селлафілд» знаходиться найбільше сховище плутонію на планеті, а також звалище ядерних відходів від програм озброєння та десятиліть виробництва атомної енергії. На об’єкті також зберігаються документи щодо планування на випадок надзвичайних ситуацій, які будуть використані, якщо Об’єднане Королівство зазнає іноземного нападу або зіткнеться з катастрофою. Побудований більше 70 років тому і раніше відомий як об’єкт Windscale, там виробляли плутоній для ядерної зброї під час Холодної війни та приймали радіоактивні відходи з інших країн, включаючи Італію та Швецію. The Guardian також повідомляє, що до «Селлафілда», який налічує понад 11 тисяч співробітників, торік було застосовано низка «спеціальних заходів» за постійні порушення кібербезпеки, згідно з джерелами в Управлінні з ядерного регулювання (ONR) і служб безпеки. Управляння підтвердило, що «Селлафілд» не відповідає кіберстандартам, але відмовилось коментувати порушення. У своїй заяві Селлафілд відмовився коментувати, чому не повідомили регулюючі органи про злам.