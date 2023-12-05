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Орбан знову звернувся до Мішеля з проханням не розпочинати перемовини про вступ України до ЄС Очільник МЗС Британії оголосив про посилення візових правил задля скорочення міграції » Делегація ЄС та Міноборони обговорили довгострокові гарантії безпеки для України Представники Європейської служби зовнішніх справ 5 грудня прибули до Києва, щоб розпочати консультації стосовно пакету гарантій безпеки для України Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз. Йдеться про дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України: допомогу військовою технікою і обладнанням;

навчання українських військових;

співпрацю з українською оборонною промисловістю;

протистояння кібер- та гібридним загрозам;

допомогу в розмінуванні;

реалізацію реформ, пов’язаних з процесом вступу до ЄС;

посилення здатності контролювати запаси зброї;

підтримку зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками. Чарльз Фріз також наголосив, що ЄС «намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно».