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Делегація ЄС та Міноборони обговорили довгострокові гарантії безпеки для України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз.

Йдеться про дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України:

  • допомогу військовою технікою і обладнанням;
  • навчання українських військових;
  • співпрацю з українською оборонною промисловістю;
  • протистояння кібер- та гібридним загрозам;
  • допомогу в розмінуванні;
  • реалізацію реформ, пов’язаних з процесом вступу до ЄС;
  • посилення здатності контролювати запаси зброї;
  • підтримку зусиль з ядерної безпеки;
  • обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Чарльз Фріз також наголосив, що ЄС «намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно».

5 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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