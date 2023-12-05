Делегація ЄС та Міноборони обговорили довгострокові гарантії безпеки для України

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріз.
Йдеться про дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України:
- допомогу військовою технікою і обладнанням;
- навчання українських військових;
- співпрацю з українською оборонною промисловістю;
- протистояння кібер- та гібридним загрозам;
- допомогу в розмінуванні;
- реалізацію реформ, пов’язаних з процесом вступу до ЄС;
- посилення здатності контролювати запаси зброї;
- підтримку зусиль з ядерної безпеки;
- обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.
Чарльз Фріз також наголосив, що ЄС «намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно».
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