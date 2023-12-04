 
«  
  »

ЗСУ уразили 8 районів скупчення росіян та ЗРК «Панцир»

Про це пише CNN.

«ЦАХАЛ відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів ХАМАС по всьому сектору Газа», — заявив речник ЦАХАЛу на пресконференції.

Хагарі також наголосив на «важливості авіаційної підтримки, що її ВПС надають наземним силам», зазначивши, що авіаудари по штаб-квартирі ХАМАСу, заводах з виробництва зброї, тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.

«Наша політика зрозуміла — ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі, що виникне проти нашої території», — наголосив він.

4 декабря, 2023 | Category: Израиль, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  