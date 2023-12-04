ЗСУ уразили 8 районів скупчення росіян та ЗРК «Панцир»

Про це пише CNN.

«ЦАХАЛ відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів ХАМАС по всьому сектору Газа», — заявив речник ЦАХАЛу на пресконференції.

Хагарі також наголосив на «важливості авіаційної підтримки, що її ВПС надають наземним силам», зазначивши, що авіаудари по штаб-квартирі ХАМАСу, заводах з виробництва зброї, тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.

«Наша політика зрозуміла — ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі, що виникне проти нашої території», — наголосив він.